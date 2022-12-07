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В РФ задержали дезертира, стрелявшего в полицейских из пулемета: им оказался боец ЧВК "Вагнер"

Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
367
Время на прочтение
1 мин
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В РФ задержали дезертира, стрелявшего в полицейских из пулемета: им оказался боец ЧВК "Вагнер"

Фото: facebook.com/backandalive

В России задержали сбежавшего с пулеметом дезертира и обстрелявшего полицейских.

В Ростовской области задержан дезертир, обстрелявший полицейских из пулемета.

Об этом сообщает Nexta.

Дезертир был задержан в Ростовской области. Он прятался на одной из местных свиноферм.

Стрельцем оказался бывший грабитель, вступивший в ряды частной военной компании "Вагнер". Речь идет о бывшем заключенном, отбывавшем срок в уфимской исправительной колонии № 4. Там его завербовали в ЧВК.

Напомним, что в российском Новошахтинске в Ростовской области мужчина в камуфляже обстрелял полицейских. Один из них получил ранения. Сам стрелок скрылся. Его искали в течение суток.

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Дата публикации
Просмотры
367
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