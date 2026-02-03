В РФ зафиксировали взлет бомбардировщиков: мониторинговые каналы предупреждают о риске пусков

Бомбардировщик

В ночь на 3 февраля мониторинговые ресурсы зафиксировали взлет российского стратегического бомбардировщика Ту-95 с аэродрома «Оленья». Также предварительно сообщается о подъеме в воздух трех самолетов Ту-160.

По данным наблюдателей, если вылет носит боевой характер, ракетоносители могут выйти на пусковые рубежи около 05:30. В то же время эта информация предварительная и требует подтверждения со стороны официальных структур.

Воздушные силы ВСУ традиционно призывают граждан в случае объявления воздушной тревоги немедленно направляться к укрытиям и не игнорировать сигналы безопасности.

Официальных сообщений о боевом применении авиации РФ на момент публикации нет. Ситуация уточняется.

