В РФ зафиксировали взлет бомбардировщиков: мониторинговые каналы предупреждают о риске пусков
Мониторинговые каналы сообщили о взлете российских стратегических бомбардировщиков с аэродрома «Оленья» и возможной угрозе ракетных пусков в случае боевого вылета.
В ночь на 3 февраля мониторинговые ресурсы зафиксировали взлет российского стратегического бомбардировщика Ту-95 с аэродрома «Оленья». Также предварительно сообщается о подъеме в воздух трех самолетов Ту-160.
По данным наблюдателей, если вылет носит боевой характер, ракетоносители могут выйти на пусковые рубежи около 05:30. В то же время эта информация предварительная и требует подтверждения со стороны официальных структур.
Воздушные силы ВСУ традиционно призывают граждан в случае объявления воздушной тревоги немедленно направляться к укрытиям и не игнорировать сигналы безопасности.
Официальных сообщений о боевом применении авиации РФ на момент публикации нет. Ситуация уточняется.
