По мнению аналитиков, предатель-коллаборант Ходаковский намеренно вводит этот нарратив в российское информационное пространство от имени "башни Кремля", которая заинтересована в прекращении или заморозке войны.

Российские пропагандисты заговорили о необходимости заморозить линию фронта в Украине. Об этом, в частности, заявлял предатель и коллаборант, главарь так называемого батальона боевиков "Восток" Александр Ходаковский.

В Институте изучения войны (ISW) объяснили, что стоит за этими заявлениями.

12 октября Ходаковский в своем Telegram написал, что российские оккупанты могут провести "сознательную заключительную фазу" для прекращения войны после замены "уставших" подразделений военнослужащими по контракту.

По оценкам ISW, Кремль почти наверняка воспользуется любой краткосрочной или долгосрочной заморозкой. чтобы обновить свои силы и возобновить бои позже.

Предатель Ходаковский также отметил, что российские силы, вероятно, столкнутся с эффективной украинской обороной и сопротивлением, если постараются продвинуться дальше на запад в Украину.

Предатель и коллаборант Александр Ходаковский / Фото: Википедия

ISW напоминает, что ныне заключенный террорист и военный преступник Игорь Стрелков-Гиркин постоянно утверждал, что определенная "башня Кремля", в которую, похоже, входит Ходаковский, давно выступает за замораживание текущей линии фронта в Украине. В частности, Гиркин предполагал, что оккупанты продолжат вести стратегическую оборону, чтобы заморозить линию фронта накануне выборов президента России в марте 2024 года.

Ранее руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко объяснил, сколько будет продолжаться война в Украине и от чего это зависит.

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