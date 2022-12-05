В РФ замечена активность авиации: украинцев предупредили об потенциальной опасности

Рейсы могут быть как тренировочными, так и боевыми.

В России с аэродрома Энгельс днем 5 декабря взлетели стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По словам Кима, россияне подняли в воздух 14 самолетов Ту-95. Впрочем, как он говорит, это на 6-8 меньше, чем планировали оккупанты.

"14 пеТУхов-95 в воздухе (я так понимаю на 6-8 меньше, чем планировали)… ну что ж, посмотрим. Сохраняем спокойствие", — написал он.

В свою очередь, военкор Андрей Цаплиенко уточнил, что самолеты, вероятно, направляются в сторону потенциальной зоны пусков возле Каспия, сейчас пролетают Волгоград.

Следует отметить, что рейсы могут быть как тренировочными, так и боевыми. Поэтому в случае сигнала воздушной тревоги следует сразу идти в укрытие.

Напомним, начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк предупредила 4 декабря, что российские оккупационные войска готовятся к новой массированной атаке по критической инфраструктуре Украины. Она подчеркнула, что привязываться к конкретным дням относительно возможной атаки не стоит, ведь следует понимать, что это возможно в любой момент.

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