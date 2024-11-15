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В РФ заметили первые дальнобойные САУ из КНДР: чем они особенные

В РФ заметили первые дальнобойные САУ из КНДР: чем они особенные

Северокорейская САУ M1989 Koksan в России / Фото: Фото из открытых источников

Гаубица корейского САУ Koksan может производить два выстрела за пять минут, отметил военный эксперт Олег Катков.

В России заметили первые дальнобойные САУ из КНДР.

Об этом сообщил главный редактор специализированного военного издания Defense Express Олег Катков в эфире "КИЕВ24".

Военный эксперт рассказал, что гаубица корейского САУ Koksan может производить два выстрела за пять минут.

Главный редактор Defense Express добавил, что установка может использовать реактивные снаряды, что увеличивает дальность поражения до 60 километров.

В то же время, Олег Катков подчеркнул, что передача России этих САУ "мало что изменит".

Напомним, разведка узнала, чему учатся военные КНДР в Курской области.

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