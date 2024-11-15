В РФ заметили первые дальнобойные САУ из КНДР: чем они особенные

Гаубица корейского САУ Koksan может производить два выстрела за пять минут, отметил военный эксперт Олег Катков.

В России заметили первые дальнобойные САУ из КНДР.

Об этом сообщил главный редактор специализированного военного издания Defense Express Олег Катков в эфире "КИЕВ24".

Военный эксперт рассказал, что гаубица корейского САУ Koksan может производить два выстрела за пять минут.

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Главный редактор Defense Express добавил, что установка может использовать реактивные снаряды, что увеличивает дальность поражения до 60 километров.

В то же время, Олег Катков подчеркнул, что передача России этих САУ "мало что изменит".

Напомним, разведка узнала, чему учатся военные КНДР в Курской области.

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