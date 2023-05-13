В РФ заявили, что на Донбассе якобы получил ранение депутат Госдумы

Депутат появился в эфире российского телевидения с пластырем на лбу и пятном у губы, похожим на рану.

В пятницу, 12 мая, во временно оккупированном Луганске в результате взрыва якобы получил ранение депутат Госдумы и член фракции "Единая Россия" Виктор Водолацкий.

Об этом сообщают пропагандисты страны-агрессоры.

В то же время в стране-агрессорке ничего не рассказали о состоянии депутата и степенях травм, которые он якобы получил на Донбассе. К тому же, российский Telegram-канад Mash опубликовал видео с депутатом, записанное уже после взрыва. На нем четко видно, что Водолацкий цел и невредим.

А вот позже депутат появился в эфире российского телевидения с пластырем на лбу и пятном у губы, похожим на рану, сообщает издание "Украинская правда".

Как известно, Водолацкий координирует деятельность вражеских приспешников, которые занимаются, в частности, вывозом зерна из временно оккупированных территорий Украины в РФ. Также он осуществляет сборы на нужды окупантов. СБУ объявила ему подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Напомним, вечером 12 мая во временно оккупированном Луганске раздались взрывы. В результате "прилетов" загорелся машиностроительный завод и нефтебаза.