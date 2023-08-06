В РФ заявили, что нанесли удар по авиабазе в Дубне Ровенской области: что говорит Украина

Местные власти сообщили о выбитых оконных стеклах и поврежденных крышах в жилых домах.

В Минобороны России заявили, что в ночь на 6 августа нанесли удар по авиабазе в Дубне Ровенской области. Украинские власти не опровергают и не подтверждают. Как сообщил председатель ОВА Виталий Коваль, после тревоги повреждены жилые дома.

Об этом глава области написал у себя на странице в телеграмм-канале.

"Поврежденные крыши и оконные стекла после ночных тревог на юге Ровенщины восстанавливают. Продолжается работа над заменой оконных рам и шифера в частных домах. Таких домов — шесть. Спасибо за слаженную работу и оперативность районной, местной власти и бизнесу", — говорится в его сообщении.

Массированная ракетная атака по Украине

Напомним, ночью 6 августа была объявлена воздушная тревога из-за ракетной атаки врага. Позже стало известно, что противник продолжил атаковать ударными БпЛА "Shahed-136/131" с юго-восточного направления, крылатыми ракетами "Калибр" – из акватории Черного моря и крылатыми ракетами Х-101/Х-555 из Каспия.

В Воздушных силах добавили, что основным направлением была Хмельницкая область. Подавляющее большинство ракет было сбито противовоздушной обороной. Спикер ведомства Юрий Игнат сообщил об успешной работе ПВО. Он рассказал, что целью был аэродром Староконстантинова.

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