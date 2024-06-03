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В РФ заявили, что перебросили на Харьковское направление спецназ "Ахмат"

В РФ заявили, что перебросили на Харьковское направление спецназ "Ахмат"

Командир подразделения "Ахмат" Апты Алаудинов (посередине)/Фото: телеграм-канал Алаудинова

О переброске спецназа заявил соратник лидера Чечни Рамзана Кадырова.

Россия перебросила на Харьковское направление "кадыровцев" из чеченского подразделения Росгвардии "Ахмат".

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды со ссылкой на заявление командира отряда Апты Алаудинова.

"Спецназ "Ахмат" переброшен на Харьковское направление, заявил командир отряда, заместитель начальника управления по военно-политической работе Минобороны Апты Алаудинов", – говорится в коротком сообщении.

Напомним, во второй половине мая украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что под Волчанском в Харьковской области действуют подразделения чеченского батальона "Запад-Ахмат", 272-го мотострелкового полка и Росгвардии.

К слову, ранее Алаудинов пригрозил захватить три украинских города – Николаев, Одессу и Харьков.

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