В РФ заявили, что украинский летчик сдался в плен: Воздушные силы отреагировали

Пилоты ВСУ продолжают выполнять задачи по защите страны.
В РосСМИ появилась информация, что якобы в Курской области сдался в плен украинский летчик. Впрочем, это не соответствует действительности.
Об этом заявили Воздушные силы ВСУ.
"К сожалению, случаи плена военнослужащих, ранее служивших в Воздушных Силах, бывают. Однако, информация о взятии в плен украинского пилота является фейковой", — говорится в сообщении.
Все украинские летчики продолжают выполнять задачи по защите страны. Также в Воздушных силах ВСУ отметили, что российские сообщения и видео допросов попавших в плен украинских военных являются частью информационной войны, которую ведет страна-агрессорка. Враг распространяет подходящие материалы для нескольких целей.
"Распространение таких материалов используется для деморализации украинских военных и гражданского населения с целью влияния на общественное мнение, как внутри Украины, так и за ее пределами", – добавили в ПС.
Как сообщалось, командование ВС РФ в Херсонской области шантажирует своих же военных. Их вынуждают продлевать контракты. В противном случае им не дают отпуска.
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