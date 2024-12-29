В РФ заявили, что украинский летчик сдался в плен: Воздушные силы отреагировали

В РосСМИ появилась информация, что якобы в Курской области сдался в плен украинский летчик. Впрочем, это не соответствует действительности.

Об этом заявили Воздушные силы ВСУ.

"К сожалению, случаи плена военнослужащих, ранее служивших в Воздушных Силах, бывают. Однако, информация о взятии в плен украинского пилота является фейковой", — говорится в сообщении.

Все украинские летчики продолжают выполнять задачи по защите страны. Также в Воздушных силах ВСУ отметили, что российские сообщения и видео допросов попавших в плен украинских военных являются частью информационной войны, которую ведет страна-агрессорка. Враг распространяет подходящие материалы для нескольких целей.

"Распространение таких материалов используется для деморализации украинских военных и гражданского населения с целью влияния на общественное мнение, как внутри Украины, так и за ее пределами", – добавили в ПС.

Как сообщалось, командование ВС РФ в Херсонской области шантажирует своих же военных. Их вынуждают продлевать контракты. В противном случае им не дают отпуска.

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