В РФ заявили о "поражениях бойцов Kraken" во время атаки на Харьков: в подразделении прокомментировали

В подразделении Kraken подобные заявления пропагандистов называют "плодом больных фантазий".
Один из командиров подразделения Kraken с позывным "Чили" Сергей Величко опроверг заявления пропагандистов России о "попадании" по представителям ГУР, в частности по бойцам Kraken, во время ракетной атаки на Харьков в ночь на 31 декабря.
Видео с заявлением "Чили" опубликовали на официальной странице спецподразделения ГУР МО "Kraken".
"Вчера во время террористического акта РФ по Харькову ни один из сотрудников ГУР не пострадал. Все попадания были по инфраструктуре города, жилым домам, по гостинице, но не по военным объектам. Все ваши заявления (России – ред.) – это плод ваших больных фантазий. Людей, живущих в параллельной реальности", — сказал он.
Напомним, в Главном управлении разведки Министерства обороны уже отреагировали на подобные заявления России.
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