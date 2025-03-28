В РФ заявили об ударах по российским энергообъектам: в ЦПД разъяснили ситуацию

Обстрел энергетических объектов в Украине / © Associated Press

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Российское минобороны распространяет ложную информацию об ударах Сил обороны Украины по энергетическим объектам на территории РФ. Такими фейками в Кремле пытаются обмануть международное сообщество и переложить на Украину ответственность за несоблюдение Москвой «энергетического перемирия».

Об этом сообщили в пятницу, 28 марта, в Центре противодействия дезинформации.

Одно из последних обвинений со стороны государства-агрессора касалось атаки украинских военных на газоизмерительную станцию «Суджа» в Курской области РФ.

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Руководитель Центра противодействия дезинформации, офицер Сил обороны Андрей Коваленко подчеркнул, что Россия сама атаковала газоизмерительную станцию «Суджа», которую не контролируют российские войска.

Генштаб ВСУ, Силы обороны Украины неукоснительно соблюдают достигнутые с партнерами договоренности по остановке ударов по энергетическим объектам. Огневое поражение производится исключительно по военным целям российской оккупационной армии.

При этом сама Россия систематически нарушает взятые на себя обязательства по прекращению ударов по энергообъектам.

Только за минувшие сутки враг нанес удары, в результате которых были повреждены энергообъекты в Херсоне и Полтавской области. Также ранее в Группе «Нафтогаз» сообщили, что под комбинированной атакой врага оказались украинские газодобывающие мощности.

«Кремль продолжает распространять фейки о якобы ударах Сил обороны Украины по энергетическим объектам РФ, пытаясь таким образом обмануть международное сообщество и переложить на Украину ответственность за несоблюдение Москвой прекращения огня», — подчеркнули в ЦПД.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал удар российской армии в четверг, 27 марта, по украинскому городу Херсон, в результате которого пострадала энергетическая инфраструктура, нарушением договоренностей о перемирии. Об этом инциденте будет сообщено США.