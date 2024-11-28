В РФ жалуются на массированный налет БпЛА в Краснодарском крае

В Минобороны Украины пока не комментировали атаку.

В ночь с 27 на 28 ноября ударные беспилотники атаковали Славянск-на-Кубани и хутор Чигрин в Краснодарском крае России.

Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА упали во двор частного домовладения, в помещении разбиты окна. К сожалению, пострадала хозяйка дома. Медики оказали ей помощь, от госпитализации женщина отказалась. Также в одном из дворов поврежден автомобиль", – написал Кондратьев

По информации губернатора, в хуторе Чигрина Красноармейского района обломками беспилотника поврежден дом. Погибших и пострадавших нет. На месте ЧП работают все оперативные и экстренные службы.

"Главы районов сообщают о ситуации. Дал поручение в кратчайшие сроки провести экспертную оценку ущерба и оказать помощь в восстановлении пострадавших домов", – добавил он.

Напомним, что с утра 28 ноября армия Российской Федерации атаковала Украину ракетами. Как отметили в Центре противодействия дезинформации, у России есть ресурс на подобные комбинированные атаки до конца зимы.