Данная информация разведка якобы сообщала еще за две недели до начала операции.

Военное командование России знало, что ВСУ готовят военную операцию в Курской области, однако не проинформировало об этом диктатора Путина.

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Об этом говорится в материале Bloomberg.

Приближенный к Кремлю источник сообщил журналистам, что начальник генштаба РФ Валерий Герасимов и другие высокопоставленные военные проигнорировали предупреждение разведки, что на границе с Курской областью собрались украинские военные и техника.

Издание пишет, что эта информация разведка якобы сообщала еще за две недели до начала операции.

Источник издания говорит, что именно поэтому силы внутри России были захвачены врасплох и не оказывали особого сопротивления якобы украинским войскам на начальном этапе.

Издание отмечает, что, несмотря на такие действия Герасимова, диктатор Путин вряд ли сменит своего председателя генштаба в ближайшее время, поскольку это деликатный вопрос.

Напомним, ранее сообщалось, что эксперт заинтриговал заявлением о "прорыве" в Курской области.

Кроме того, мы также информировали, что Украина взяла под контроль газовую станцию "Газпрома" у Суджи.

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