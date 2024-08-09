В РФ знали о подготовке операции ВСУ в Курской области, но проигнорировали – Bloomberg

Данная информация разведка якобы сообщала еще за две недели до начала операции.
Военное командование России знало, что ВСУ готовят военную операцию в Курской области, однако не проинформировало об этом диктатора Путина.
Об этом говорится в материале Bloomberg.
Приближенный к Кремлю источник сообщил журналистам, что начальник генштаба РФ Валерий Герасимов и другие высокопоставленные военные проигнорировали предупреждение разведки, что на границе с Курской областью собрались украинские военные и техника.
Издание пишет, что эта информация разведка якобы сообщала еще за две недели до начала операции.
Источник издания говорит, что именно поэтому силы внутри России были захвачены врасплох и не оказывали особого сопротивления якобы украинским войскам на начальном этапе.
Издание отмечает, что, несмотря на такие действия Герасимова, диктатор Путин вряд ли сменит своего председателя генштаба в ближайшее время, поскольку это деликатный вопрос.
Напомним, ранее сообщалось, что эксперт заинтриговал заявлением о "прорыве" в Курской области.
Кроме того, мы также информировали, что Украина взяла под контроль газовую станцию "Газпрома" у Суджи.
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