В Риме пекарни напекли пасок по львовскому рецепту, а в Ватикане зазвучал украинский

В Риме пекарни напекли пасок по львовскому рецепту, а в Ватикане зазвучал украинский

Средства за "украинские" паски пожертвуют для военных.

Папа Римский сегодня заговорил по-украински. В Базилике Святого Петра Понтифик отошел от подготовленного заранее текста, чтобы отметить присутствие на мессе украинской делегации. В Риме – это первая Пасха с массовыми мероприятиями после двухлетнего «ковидного» перерыва.

Об этом говорится в ТСН.

В маленькой римской кондитерской паски покупает чуть ли не вся украинская диаспора, здесь готовят по львовскому рецепту. «Когда печем, запах идет по всей улице, и итальянцы заходят и спрашивают, а что вы такое печете», – говорят пекари.

Также читайте На Харьковщине военные уничтожают колонны техники: за счет металлолома можно восстанавливать уничтоженные села

Ирина в Италии уже двадцать лет. Пока тесто по рецепту бабушки подходит в одних формочках, в других уже остывают готовые паска. Вместе с дочерью они устроили настоящий конвейер – все деньги от продажи пойдут на нашу армию и беженцев. «Очень хотим помочь Украине – не можем быть безразличными», — говорит со слезами женщина.

Субботняя месса в Ватикане идет не по плану. Папа Францизск поднимает глаза от написанного текста – после встречи с украинской делегацией во главе с освобожденным мэром Мелитополя – обращается к собравшимся на украинском языке: «Христос Воскрес».

Как украинская делегация празднует Пасху в Италии

«Пусть наступит мир для многострадальной Украины, которая переживает тяжелейшее испытание насилием и разрушениями жестокой и безумной войны, в которую она была втянута. Пусть над этой ужасной ночью страдания и смерти поскорее сойдет новый рассвет надежды», - отметил Папа Римский и своей речи.

На рассвете праздничного воскресенья Рим почти пуст. Птицы наслаждаются спокойствием от туристов – запрет купаться в фонтанах на них не распространяется. В Риме среди девяти сотен церквей есть и своя для украинцев. Приход святых Сергея и Вакха обойти трудно, в церкви не протолкнуться, утренняя служба звучит по-украински.

Также читайте Беспрецедентный шаг: после скандальной ходы в Риме Папа пригласил на аудиенцию украинскую делегацию

В этом году здесь перешли на григорианский календарь. «Украинская церковь – это католическая или православная, уже давно взрослые до того, чтобы праздновать с целым миром», — говорит отец Руслан.

После службы люди выносят корзины на двор – здесь и паски, и пасхальная яйца, и колбаска, и сало. Отец Руслан посвящает праздничные корзинки. А обедать украинцы планируют с итальянскими друзьями. Говорят, те утром уже заглядывали в корзины – традиция собирать пасхальный обед за последние сто лет здесь почти забылась.

Читайте также:

Зеленский назвал условие, при котором российские оккупанты снова попытаются пойти на Киев

Данилко вспомнил, как ему в первые дни войны позвонила Вайкуле: "Я испытывал испуг"

Глава военной администрации объяснил, почему россияне обстреливали жилые кварталы Киева