В Роботино российские диверсанты не доживают до ночи, если входят в село – ВСУ

Диверсионно-разведывательные группы России не доживают до наступления ночи, если входят в Роботино в Запорожской области. Количество штурмовых действий со стороны оккупантов остается на высоком уровне. Также сохраняется интенсивность вражеских артиллерийских обстрелов.

Об этом в слоте телеканала "1+1" в рамках телемарафона рассказал начальник службы по связям с общественностью 118-й отдельной механизированной бригады Дмитрий Пелих.

По его словам, несколько увеличилось применение россиянами беспилотников разных типов.

"Враг не оставляет попыток захватить Роботино. Их ДРГ-группы пытаются проникать в само село или точнее развалины, которые от него остались, и закрепиться. Но, пока такая тактика ни к чему не приводит. Если некоторые группы заходят в село, то еще до наступления темного времени военнослужащие 118-й ОМБр и смежных подразделений вручают таким оккупантам билеты на концерт Кобзона", — рассказал Пелих.

Он уточнил, что на местности возле Роботино невозможно закрепиться.

"По состоянию на сегодняшний день Роботино находится на 100% под контролем Сил обороны Украины", — резюмировал Дмитрий Пелих.

Напомним, Терехов заявил, что Харьков может стать "вторым Алеппо" и отметил необходимость помощи от США.

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