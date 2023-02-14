В России 16-летнюю девочку из Харькова оштрафовали на 15 тысяч рублей из-за надписи: "Все будет Украина"

Против отца девушки составили протокол "за невыполнение родительских обязанностей".

В Новомосковске Тульской области РФ 16-летнюю девочку из Харькова оштрафовали за "дискредитацию армии РФ".

Об этом пишут российские ОМП.

Известно, что семья девочки переехала из Харькова, который оккупанты постоянно обстреливают, в Тульскую область РФ. Там россияне донесли на подростка из-за надписи в ее телеграмм-канале: "Все будет Украина. Вместе до победы".

16-летнюю девочку из Харькова муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних российского Новомосковска оштрафовала на 15 тысяч рублей за "дискредитацию" оккупационной армии.

Также против отца девочки россияне составили протокол "за невыполнение родительских обязанностей".

Напомним, в Бурятии суд оштрафовал 40-летнего местного жителя Дениса Силакова на 15 тысяч рублей якобы за "дискредитацию военных".

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