В России агитируют госслужащих на работу на оккупированных территориях Украины: что им за это обещают

Российским чиновникам обещают выплачивать двойной оклад в рублях, компенсировать суточные и прочие расходы. Это связано с нежеланием чиновников ехать в опасную командировку в Украину.

Администрация Белгорода вынесла решение, что сотрудникам мэрии, руководителям и работникам муниципальных заведений, согласившихся на командировку и работу в "ДНР" и "ЛНР", будут выплачивать двойной оклад в рублях. В целом из бюджета Белгорода планируется выделить 1,6 млрд рублей в поддержку оккупационных властей (при утвержденном дефиците бюджета Белгородской области на 2022 год – 30,8 млрд рублей).

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Украины.

"Обещания увеличения выплат связаны с категорическим нежеланием российских чиновников ехать в Украину из-за опасений за собственную безопасность. Впрочем, несмотря на эти предложения, россияне продолжают массово отказываться ехать в опасную командировку", — сообщили в управлении.

В ГУР отметили, что из городского бюджета Белгорода планируют также компенсировать расходы, связанные с командировкой чиновников в Украину — суточные и другие нужды.

"Вводятся надбавки к суточным в иностранной валюте (имеются в виду украинские гривны) из расчета: 50% – главе администрации; 40% – первому и некоторым другим заместителям; 30% – начальникам отделов и их заместителям, а также главным и ведущим специалистам", — отметили в органе.

В настоящее время руководство Белгородской области занимается российским оккупационным режимом в Белокуракинском и Троицком районах Луганщины. В сентябре там планируется открытие школ и детских садов с участием белгородских учителей и воспитателей из РФ.

Напомним, что в Мелитополе Запорожской области россияне любыми способами принуждают родителей, чтобы дети шли в школу 1 сентября. Кроме того, давят захватчики и на учителей.

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