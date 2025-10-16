В России анонсировали "тихий период" в боевых действиях: какая причина

Российские войска на Запорожской АЭС / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Руководитель государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что уже 17 октября может быть принято решение о временном прекращении боевых действий для ремонта оккупированной Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Об этом пишет Sky News со ссылкой на российские государственные медиа.

Лихачев сказал, что введение так называемого «тихого периода» позволило бы провести работы на двух поврежденных линиях электропередачи к Запорожской АЭС — одна из них расположена на захваченной россиянами территории, а другая — на подконтрольной Украине территории.

«Это очень сложное решение, которое требует справедливого баланса. Оно является очень предварительным, очень осторожным, и возможно, что такое решение будет реализовано уже завтра«, — цитируют руководителя „Росатома“ пропагандисты.

Напомним, ситуация на Запорожской АЭС критическая: 1 октября МАГАТЭ подтвердило, что станция на тот момент уже десятый день работала только на резервных дизель-генераторах. Горючего для них хватит лишь на 10 дней, иначе возникнет угроза расплавления ядерного топлива.

Информация о том, что Запорожская АЭС не имеет питания из украинской энергосистемы и работает исключительно на генераторах, появилась в конце сентября. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко отмечал, что таким образом Россия начала воплощать свой сценарий окончательной оккупации ЗАЭС.