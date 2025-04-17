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В России атакована часть, ответственная за теракт в Сумах: начался пожар (видео)
В городе было слышно не менее пяти мощных взрывов.
В ночь на 17 апреля в российском городе Шуя в Ивановской области была атакована 112 ракетная часть ВС РФ.
Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.
Сообщается, что часть атакована беспилотниками, после чего в ней возник пожар.
В городе было слышно не менее пяти мощных взрывов.
Официальные власти региона пока не давали комментариев об атаке на воинскую часть.
Ранее сообщалось, что беспилотники 16 апреля атаковали российский город Шуя в Ивановской области. Под ударом оказалось место базирования армии России .
Мы раньше информировали, что в Курске беспилотники попали в состав боеприпасов армии РФ .