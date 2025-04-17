ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
4738
Время на прочтение
1 мин

В России атакована часть, ответственная за теракт в Сумах: начался пожар (видео)

В городе было слышно не менее пяти мощных взрывов.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
БпЛА атаковали русскую часть

БпЛА атаковали русскую часть

В ночь на 17 апреля в российском городе Шуя в Ивановской области была атакована 112 ракетная часть ВС РФ.

Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

Сообщается, что часть атакована беспилотниками, после чего в ней возник пожар.

В городе было слышно не менее пяти мощных взрывов.

Официальные власти региона пока не давали комментариев об атаке на воинскую часть.

Ранее сообщалось, что беспилотники 16 апреля атаковали российский город Шуя в Ивановской области. Под ударом оказалось место базирования армии России .

Мы раньше информировали, что в Курске беспилотники попали в состав боеприпасов армии РФ .

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie