В России более полутысячи заключенных согласились воевать против Украины — Генштаб

Из-за нехватки военной силы командование оккупационных войск вербует заключенных в российских тюрьмах на войну против Украины.

В России, несмотря на "частичную" мобилизацию, продолжают вербовать заключенных на войну против Украины.

Об этом говорится в строительстве Генштаба ВСУ 5 октября.

"Командование подразделений российских оккупационных войск продолжает вербовать узников с целью восполнения потерь личного состава. По предварительной информации, более 650 заключенных из исправительных колоний строгого режима Ставропольского края согласились принять участие в боевых действиях на территории Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, что в России продолжается "частичная" мобилизация. Из-за отсутствия мест и обеспечения в некоторых учебных центрах мобилизованных россиян начали отправлять домой.