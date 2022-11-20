В России демонстративно арестовали "мобиков" из-за отказа воевать в Украине (видео)

В Белгородской области РФ на территории воинской части во время построения на плацу двух мобилизованных для устрашения других бросили в автозак за отказ выполнять приказ.

В России военная полиция демонстративно осуществила публичный арест двух военнослужащих, якобы отказавшихся выполнить "боевой приказ". Это произошло во время построения на территории воинской части в Белгородской области.

Об этом сообщает Telegram-канал "Военный омбудсмен".

Адвокат и администратор канала Максим Гребенюк написал, что в отношении мобилизованных возбудили дела по новой части 2.1 статьи 332 УК РФ. Эта статья предусматривает ответственность за невыполнение приказа в период военного времени, военного положения или вооруженного конфликта.

Если мобилизованных сочтут виновными, им может грозить до трех лет тюрьмы.

Задержание было снято на видео. На кадрах видно, как из строя вызвали сначалу одного мобилизованного. Следователь сообщил, что дело возбуждено еще 16 ноября. После чего к солдату подбежали два сотрудника военной полиции, скрутили и пригибая к земле повели к машине. Второго военнослужащего полицейские просто провели в автозак, не демонстрируя применения силы.

"Никакой необходимости задерживать находящегося на территории воинской части военного — нет. В науку другим, только. Посмотрим, как будет расследоваться. Если это мобилизованные, которые не подписали контракт, то, скорее всего, дело развалится”, — написал адвокат в комментарии к видео.

Уголовные дела по этой новой части статьи УК РФ были возбуждены впервые.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов предположил, что в России на зиму и весну запланирована вторая и третья волны частичной мобилизации, чтобы собрать войско численностью в 500 тысяч.

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