Ссылаясь на слова диктатора Путина, депутат заявил, что оккупанты будут "работать до победы".

В России депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что оккупанты должны готовиться к боевым действиям в Карпатах.

Об этом он сказал в эфире пропагандистского канала.

Гурулев, ссылаясь на слова диктатора Путина, заявил, что оккупанты будут "работать до победы".

Ты сегодня здесь, ты улучшаешься. У тебя впереди форсирование больших водных преград, штурм миллионных городов, верно? Ты должен смотреть за горизонт. Боевые действия в горах, в Карпатах, это все-таки будет", — сказал он.

В то же время пропагандист Соловьев ответил ему, что не списывал бы со счетов и военные действия в Пиренеях.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин заявил, что на войне в Украине находятся 617 тысяч кафиров.

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