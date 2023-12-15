Ссылаясь на слова диктатора Путина, депутат заявил, что оккупанты будут "работать до победы".
В России депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что оккупанты должны готовиться к боевым действиям в Карпатах.
Об этом он сказал в эфире пропагандистского канала.
Гурулев, ссылаясь на слова диктатора Путина, заявил, что оккупанты будут "работать до победы".
Ты сегодня здесь, ты улучшаешься. У тебя впереди форсирование больших водных преград, штурм миллионных городов, верно? Ты должен смотреть за горизонт. Боевые действия в горах, в Карпатах, это все-таки будет", — сказал он.
В то же время пропагандист Соловьев ответил ему, что не списывал бы со счетов и военные действия в Пиренеях.
Напомним, что российский диктатор Владимир Путин заявил, что на войне в Украине находятся 617 тысяч кафиров.
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