В России детей заставляют писать письма солдатам, воюющим против "фашистов" в Украине: реакция родителей (фото)

Реакция большинства родителей впечатляет.

В российском Воронеже учеников второго класса заставляют писать письма военным, участвующим в "специальной операции" против "фашистов" в Украине.

Скриншоты из родительских чатов опубликовали российские средства массовой пропаганды.

"Ув. родители! Пожалуйста, к понедельнику помогите детям написать "Письмо герою" (для ребят, воюющих с фашистами на Украине). На листе А-4, подписать фамилию, класс, школу, город. Это наш с Вами гражданский долг", – пишет учительница родителям.

Она также сообщает о "смотре патриотической песни", обязательно в парадной одежде.

В ответ родители спрашивают, нужно ли складывать письмо в конверт и поддерживают инициативу.

Только одна мама пишет, что ребенок не будет писать письмо и отрицает слова учительницы. Ее поддержали несколько родителей.

"Мы писать это письмо не будем, у меня вся семья в Украине под обстрелами, никакие они не фашисты. Прошу не втягивать в это детей", — подчеркнула женщина.

"Данная акция касается только патриотов России, людей, которые поддерживают нашего президента, людей, которым не безразлична Украина, как братское государство", — ответила учительница.

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