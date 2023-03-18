В России детская омбудсменка получила ордер на арест вместе с Путиным: как она отреагировала

Международный уголовный суд в Гааге выдал разрешение на арест Путина и его приспешников.

В России уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова отреагировала на новость об ордере на арест из Гааги. В частности, она заявила, что продолжит работать даже вопреки ордеру.

Реакцию детской омбудсменки цитируют российские СМИ.

Омбудсменко заявила, что международное сообщество "оценило его работу по помощи детям" и добавило, что против него уже "были санкции всех стран".

Несмотря на свои преступления, омбудсменка дальше вела о "помощи детям", "хороших, бережных условиях" и "вывозе из зоны боевых действий".

"Что хочется сказать: во-первых, хорошо, что международное сообщество оценило ту работу по помощи детям нашей страны, что мы не оставляем их в зоне военных действий, что мы вывозим их, что создаем для них хорошие условия, окружаем их заботливыми людьми". Были санкции всех стран, даже Японии в отношении меня, сейчас ордер на арест, интересно, что будет дальше, — сказала Львова-Белова.

Что предшествовало?

Международный уголовный суд в Гааге заявил, что выдал ордер на арест президента России Владимира Путина "в контексте ситуации в Украине".

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что решение Международного уголовного суда в Гааге выдать орден на арест российского диктатора Владимира Путина – "это только начало процесса".

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что решение Палаты досудебного производства II Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина оправдано.