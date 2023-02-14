В России для Путина построили секретную железную дорогу и сеть станций в его резиденции — СМИ

Первая станция для российского убийцы появилась еще в 2015 году.

Для российского диктатора Владимира Путина в России построили секретную железную дорогу, а также сеть станций в его резиденции. Журналистам удалось выяснить, вероятно, три локации, которые могут быть связаны с засекреченным железнодорожным сообщением Путина.

Информацию об этом обнародовало издание "Проект".

По данным издания, рядом с селом Долгие Броды на территории Валдайского национального парка под охраной находится железнодорожная станция с вертолетной площадкой.

"Ко всем основным резиденциям Владимира Путина подвели железнодорожные ветки, а рядом построили секретные станции, выяснил "Проект". Это подтверждает сообщение центра "Досье" о том, что глава государства в последнее время стал чаще пользоваться поездом, а не самолетом", — указано в сообщении.

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Известно также о станции в Ново-Огарево, которая появилась еще в 2015 году и расположена в 400 метрах от резиденции Путина в Московской области. Территорию изъяли из частной собственности в пользу премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Указано, что спецстанция рассчитана на небольшое количество вагонов, а через каждые 10 метров установлены камеры слежения.

"Ко всем основным резиденциям Владимира Путина подвели железнодорожные ветки, а рядом построили секретные станции, выяснил "Проект". Это подтверждает сообщение центра "Досье" о том, что глава государства в последнее время стал чаще пользоваться поездом, а не самолетом", — пишет издание.

Еще одна станция расположена у сочинской резиденции "Бочаров ручей". Она появилась в 2017 году. Примечательно, что ветка спрятана от путей, по которым ходят электрички, высоким забором.

Отметим, что в Белом доме считают, что переломный момент в войне Украины с агрессорской Россией наступит весной 2023 года. Тогда ждут наступление захватчиков, а украинские силы пойдут в контрнаступление.

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