В России для войны против Украины набирают так называемых "добровольцев" — Генштаб

Мобилизация в России закончилась не для всех. Руководство страны продолжает набор так называемых добровольцев для участия в войне.

В России для войны против Украины набирают так называемых добровольцев. Военнослужащие получили указания относительно дальнейшего формирования добровольческих подразделений.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

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“Этими “добровольцами” могут стать мужчины с погашенной судимостью, без ограничения возраста и любого состояния здоровья, кроме лиц, имеющих официальный статус инвалида. Чтобы избежать юридических и финансовых обязательств, заключение контракта с министерством обороны российской федерации с такими лицами не предусматривается”, — рассказали в Генштабе ВСУ.

Там также добавили, что ранее отмобилизованный личный состав имеет низкий уровень морально-психологического состояния, что приводит к чрезвычайным происшествиям в местах дислокации.

Так, в подразделениях 57 мотострелковой дивизии так называемых территориальных войск, на этапе слаживания в Казани, самовольно оставило часть более 15 человек солдат и сержантов, а во время передислокации в Украину еще двое мобилизованных совершили самоубийство.

Кроме того, основной проблемой уже действующих оккупационных подразделений, кроме частных военных кампаний, остается низкая обученность личного состава и быстрый выход из строя снятой с хранения боевой техники и не прошедшей соответствующего обслуживания.

Напомним, что российский хакер сломал страницу Валерия Залужного в Instagram.

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