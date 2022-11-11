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В России допускают "эвакуацию" населения с временно оккупированных территорий Запорожской области

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
810
Время на прочтение
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В России допускают "эвакуацию" населения с временно оккупированных территорий Запорожской области

Фото: Associated Press

Российский ставленник на Запорожье Евгений Балицкий готов вывозить население с оккупированных территорий у линии фронта.

Государственный предатель, бывший народный депутат от "Партии регионов" Евгений Балицкий, которого Российская Федерация поставила гауляйтером временно оккупированных районов Запорожья, заявил о возможном вывозе жителей населенных пунктов, расположенных у линии фронта

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на его заявление.

"Если будут обстрелы на линии фронта и это будет связано с повышенной угрозой жизни людей, значит, возможно, такие меры будут принимать" — сказал Балицкий.

В то же время запорожский гауляйтер подчеркнул, что эта эвакуация не будет происходить в аннексированный Крым и регионы России. Вывозить людей оккупанты планируют вглубь временно занятых территорий Запорожской области.

Напомним, в октябре по личному указанию Путина "из-за возможных обстрелов" российские оккупанты объявили эвакуацию жителей Херсона. Так называемый заместитель председателя Херсонской области, покойный уже Кирилл Стремоусов настаивал, что это не эвакуация, а временный выезд. Сегодня стало очевидно, чем это закончилось.

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Дата публикации
Просмотры
810
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