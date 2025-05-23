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В России дроны атаковали важный завод российского ВПК — "Энергия": что известно
«Энергия» является поставщиком Минобороны РФ, а также сотрудничает с другими госструктурами, такими как Роскосмос, МВД, ФСБ и т.д., продукция завода используется в производстве ракет «Искандер» и «Кинжал».
В России атакован важный завод российского ВПК — «Энергия» в городе Елец Липецкой области. По состоянию на данный момент, после атаки завод приостанавливает работу.
Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенант Андрей Коваленко в Telegram.
Елецкий завод «Энергия» производит:
аккумуляторы и батареи: для беспилотных летательных аппаратов, авиации, морского флота, радиотехники;
литий-ионные и ртутно-цинковые элементы, используемые в системах связи, управления, радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и тренажерах для танков и ракетных комплексов;
электрохимические конденсаторы: используются для нужд Министерства обороны РФ;
светооптические энергетические установки: обеспечивают автономное энергоснабжение без прокладки линий электропередач.
«Энергия» является поставщиком Министерства обороны РФ, а также сотрудничает с другими государственными структурами, такими как Роскосмос, МВД, ФСБ, МЧС и Газпром. Продукция завода используется в системах связи, управления, РЭБ, БПЛА, а также в производстве ракет «Искандер» и «Кинжал».
Завод находится под санкциями ЕС, США, Японии и других стран из-за его значений для российского военно-промышленного комплекса. Впрочем, он продолжал работать.
Ранее сообщалось, что в ночь на 23 мая 2025 года в городе Елец Липецкой области России произошел масштабный пожар на территории одного из промышленных предприятий после массированной атаки неизвестных беспилотников.