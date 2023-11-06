В России экономика находится под угрозой "перегрева" из-за войны – британская разведка

Увеличение инфляции в России приведет к увеличению расходов на финансирование войны против Украины.

В России инфляция выросла до 6% в сентябре 2023 года против 5,3% в августе. Это было обусловлено ростом потребительских цен, таких как продукты питания и топливо. Более высокая инфляция почти наверняка увеличит расходы по финансированию войны России в Украине.

Об этом говорится в ежедневном отчете Министерства обороны Великобритании.

Так, Центральный банк России (ЦБР) в ответ повысил базовую процентную ставку на 2 процентных пункта до новой базовой ставки в 15%. Это самые высокие показатели с мая 2022 года.

"Вполне вероятно, что ЦБ РФ сохранит высокие процентные ставки до 2024 года. Это, скорее всего, приведет к увеличению стоимости заимствований для российских потребителей, а также, возможно, отразится на расходах российского правительства на обслуживание долга", — отмечает британская разведка.

Из-за роста спроса, частично из-за значительного увеличения расходов на оборону, а также продолжающегося давления со стороны усиления рынка труда, российская экономика, вероятно, находится под угрозой "перегрева". Это, с высокой вероятностью, обеспечит сохранение инфляции в России в 2024 году выше целевого уровня в 4%, отмечается в сводке.

"Высокая инфляция, которая, вероятно, приведет к снижению государственных расходов в реальном выражении, особенно в таких областях, как социальная помощь, где расходы растут ниже инфляции. Это еще раз иллюстрирует переориентацию российской экономики прежде всего на разжигание войны", — отмечают в Минобороны. Великобритании.

Напомним, российский журналист ответил, действительно ли Кремль поставил промышленность на "военные рельсы".

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