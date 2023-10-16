В России еще одна ЧВК вербует наемников для войны в Украине – британская разведка

В России частная военная компания "Редут" вербует наемников под видом "добровольцев", в том числе бывших "вагнеровцев". Численность группы, вероятно, насчитывает более 7000 человек.

Об этом говорится в ежедневном отчете Министерства обороны Великобритании.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину "Редут" принимал участие в боевых действиях в Донецкой, Харьковской, Киевской и Луганской областях.

Главное разведывательное управление (ГРУ) Генерального штаба России, вероятно, контролирует и финансирует деятельность группы, включая ее вербовку.

Сейчас "Редут" является одним из подразделений ЧВК и добровольческого корпуса, используемых Министерством обороны России для усиления российских регулярных сил.

"Совершенно реалистичная возможность того, что практика Минобороны России вербовать через так называемые добровольческие отряды способствовала тому, что Россия избежит дальнейших непопулярных мобилизаций", — говорится в сообщении.

Напомним, оккупанты уничтожают Авдеевку 500-килограммовыми бомбами и усложняют логистику.

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