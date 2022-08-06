В России формируют "добровольческие батальоны" из мужчин без военного опыта — ISW

Российская армия начала активно формировать "добровольческие" подразделения, ведь испытывает нехватку кадров для участия в войнах в Украине.

В стране-агрессорке новые батальоны начали формировать еще в Омской и Самарской областях. К слову. ранее это начали работы в Новосибирской, Курганской, Саратовской, Леннградской и Ульяновской областях.

Об этом сообщают в свежем отчете аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В Самарской области батальон будет называться "Самара". Он войдет в состав 3-го армейского корпуса вооруженных сил РФ. В так называемую добровольческую группировку набирают мужчин в возрасте от 18 до 50 лет. Отмечается, что в ряды могут поступить без обязательного военного опыта, но хотя бы со средним образованием.

Губернатор Омской области Александр Бутков сообщил, что его регион продолжает формирование трех батальонов: "Иртыш", "Авангард" и "Омь". Их готовят для переброски в Донбасс, где они должны оказывать инженерную, медицинскую и материально-техническую поддержку.

Бутков также пообещал, что власти предоставит новобранцам единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Впрочем, все не так просто, потому что средства будут доступны только после трех месяцев службы.

Как сообщалось, россияне для войны с Украиной начали мобилизовывать технику, боеприпасы с Дальнего Востока, Урала и других территорий. А среди личного состава – мало этнических россиян. Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что РФ постепенно уничтожает колонизированное в ХІХ-ХХ ст. популяция.

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