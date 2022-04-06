В России генералы награждают своих родственников-дезертиров: оккупанты, которые убивают украинцев, возмущены

В России генералы награждают своих родственников-дезертиров: оккупанты, которые убивают украинцев, возмущены

Оккупанты жалуются на то, что "героями РФ" становятся те, кто сбежал с войны.

Российские генералы за войну против Украины начали награждать своих родственников, находящихся в тылу. Поэтому оккупанты, которые убивали украинцев, возмущены.

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Об этом сообщает СБУ со ссылкой на перехваченный разговор россиян.

"Телевидение сюда приезжало. Генералы приехали, награды вручали. Тогда ребята им начали говорить, что мы сейчас сложим оружие, побудьте здесь сутки", — говорит захватчик.

Российский убийца также жалуется на то, что генералы государства-оккупанта вручают награды своим родственникам в тылу.

"В частности, в его подразделении – это сын начальника ПВО, который на самом деле "сидит в тылу". Еще один "награжденный" на второй день войны сбежал домой. Но это не помешало ему получить "героя России" и теперь о нем пишут все росСМИ", – говорится в сообщении.

Зато оккупант жалуется, что он уже 40 дней воюет, пока "герой России" пьет пиво и сидит в соцсетях.

"Но оккупант не слышал предварительных перехватов СБУ, где другие оккупанты уже осознали, что руководство не переживает, выживут они или нет", — сообщает СБУ.

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