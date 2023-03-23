В России горит Ярославский моторный завод: на нем производят детали для военной техники РФ

В России снова что-то пылает. В этот раз там загорелся Ярославский моторный завод.

В России горит Ярославский моторный завод, расположенный в городе Ярославле. Из горящего здания эвакуировали людей.

Об этом пишут средства массовой пропаганды РФ.

“Пожар произошел на территории Ярославского моторного завода. Пострадавших нет, спасены семь человек из горящего здания. Пожарные ищут центр возгорания”, — пишут пропагандисты.

Отметим, что завод является одним из крупнейших производителей двигателей и других запчастей для военной техники, используемой РФ против Украины.

Напомним, что в городе Джанкой, на севере временно оккупированного Крыма, уничтожили российские крылатые ракеты "Калибр НК" во время их транспортировки по железной дороге.

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