В России готовят наказание для военных обозревателей "за дискредитацию "спецоперации" в Украине — ISW

Российские военные обозреватели обвиняют чиновников агрессорки РФ в подготовке репрессий против них. Причина этого – критика военного руководства из-за войны в Украине.

Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики, анализируя риторику российских военкоров, освещающих войну России, считают, что Кремль может готовить наказание для обозревателей — "за дискредитацию деятельности Минобороны РФ и российской спецоперации в Украине".

Один из российских обозревателей обвинил "отдельных генералов и военачальников" в том, что они разрабатывают список таких людей. В частности, Mash 14 октября сообщил, что начальник российского Генштаба Валерий Герасимов лично подписал приказ, которым поручил российскому государственному медиацензору Роскомнадзора провести расследование в отношении известных российских милблогеров: Игоря Гиркина (также известного как Игорь Стрелков), Семена Пеголя, Татарского, Сергей Мардан, Игорь Димитриев, Кристина Потупчик и авторов Telegram-каналов GreyZone и "Рыбар".

Критика российского руководства

Одну из волн недовольство военным командованием вызвало умалчивание потерь в войне в Украине новых мобилизованных. Москва официально подтвердила гибель пяти "мобиков" из Челябинской области.

Между тем российские микроблоггеры пишут, что цифры гораздо больше. Более того — прогнозируют, что к концу зимы армия потеряет 10 тысяч мобилизованных.

К слову, Путин сообщил мобилизовали 222 тысяч россиян на войну в Украину, из которых 16 тысяч уже воюют. Диктатор лжет и заявляет, что подготовка перед отправлением на фронт есть, тогда как "мобики" жалуются, что их бросают в Украину, как "пушечное мясо".

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