В России готовят правоохранителей, разгоняющих антимобилизационные митинги

В Российской Федерации готовят правоохранителей, которые будут подавлять будущие протесты против мобилизации.

Главное управление разведки Минобороны Украины получило информацию о том, что в России активизировалась подготовка новых подразделений особого назначения, которые будут разгонять антимобилизационные протесты.

Об этом идет речь на Телеграмм-канале разведки.

В разведке также рассказали, что мобилизованным в России уже сейчас не хватает спальных мест, еды, формы и денег. В частности, на территории Омского танкового инженерного института планировалось размещение 6000 человек. Однако к 30 сентября в институт фактически прибыло 9000 мобилизованных, а к 1 октября ожидается еще 2000 мобилизованных.

"Руководство заведения не имеет возможности обеспечить этот личный состав даже минимальными условиями для проживания и питанием. Нет спальных мест, не хватает туалетов, в помещениях отсутствует отопление. Ночью температура воздуха опускается до минус 6", — говорится в сообщении.

При этом солдаты уже начинают болеть, но медицинскую помощь им не оказывают. Не хватает и форм для мобилизованных, а местные комиссары уже жалуются на "значительные затруднения при проведении мобилизации".

"Военный комиссар центрального и сеймского округов игорь ясько сообщил командованию о значительных сложностях при проведении мобилизации. Подобные мероприятия не проводились с 1941 года и административная система просто не готова к выполнению поставленных задач. По его словам: "люди отключают домофоны и не открывают двери". В результате 27 сентября из 170 повесток было вручено только 16, а 28 сентября из 180 – 10", — рассказывают в разведке.

Напомним, в учебном центре в российском городе Елане Свердловской области, куда свозят мобилизованных со всего Урала, новобранцы гибнут, не дождавшись отправки на фронт. О смерти не менее трех мобилизованных стало известно в понедельник, 3 октября.

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