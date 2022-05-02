В России готовятся к эпидемии холеры в приграничных с Украиной областях — разведка

В России готовятся к эпидемии холеры в приграничных с Украиной областях — разведка

Вероятно, в конце мая – начале июня руководство РФ может прибегнуть к провокациям в приграничных с Украиной районах.

В РФ готовятся к эпидемии холеры в приграничных с Украиной областях.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Главный государственный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление "О дополнительных мерах по профилактике холеры". Особое внимание уделяется дополнительным мерам по профилактике в приграничных с Украиной регионах: Брянская, Курская, Белгородская, Воронежская, Ростовская обл., Краснодарский край и оккупированный Крым", – говорится в сообщении.

По данным разведки, руководителям территориальных управлений федеральной службы по вопросам надзора в сферах защиты прав потребителей и благосостояния человека (Роспотребнадзор) поручено:

- до 15 мая подготовить лаборатории для проведения исследований на холеру, усилить контроль за торговыми объектами, местами массового скопления людей, а также проинформировать население о мерах по профилактике болезни;

- до 1 июня обеспечить готовность медицинских учреждений к проведению противоэпидемических мероприятий и подготовить расчет необходимых для этого препаратов.

"Вероятно, в конце мая – начале июня руководство РФ может прибегнуть к провокациям в приграничных с Украиной районах. Ответственность за это традиционно попытаются перевести на Украину, обвинив в "применении биологического оружия", — заключает разведка.

Напомним, СБУ идентифицировала почти 900 российских оккупантов, которые убивали и пытали людей на Киевщине.

Поиск пропавших: близкие ищут Владимира Кушнира

Читайте также: