В России готовятся к очередной волне мобилизации: подробности от Генштаба

В России готовятся к новой волне мобилизации. Начнётся она в январе-феврале 2023 года.

Российские оккупанты стремятся пополнить текущие потери на фронте, поэтому в первых месяцах 2023 планируют провести мобилизацию.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

“С целью пополнения текущих потерь подразделений российских оккупационных войск в первом квартале 2023 года запланирован досрочный выпуск курсантов из высших военных учебных заведений российской федерации. Кроме того, на территории России продолжаются подготовительные мероприятия к проведению очередной волны мобилизации, запланированной на январь-февраль 2023 года”, — рассказали в Генштабе ВСУ.

Там также добавили, что в городе Хрустальный временно оккупированной территории Луганской области российские оккупационные власти объявили о завершении мобилизации. Вместе с тем, оккупанты продолжают патрулирование города, на выездах из населенного пункта проводится тщательная проверка всех желающих уехать.

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