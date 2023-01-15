В России хотят повысить призывной возраст – в британской разведке объяснили, как это повлияет на войну

Верхняя планка призывного возраста на срочную службу в российскую армию может быть поднята к 30 годам (сейчас 27) уже во время весенней кампании 2023 года.

Глава комитета Госдумы России по обороне Андрей Картаполов 12 января предложил увеличить возраст призыва на военную службу в армию с 27 до 30 лет уже весной 2023 года.

Об этом говорится в ежедневном обзоре Министерства обороны Великобритании.

"Существует реалистичная вероятность того, что российские лидеры надеются, что изменение возрастных критериев для призыва может усилить личный состав, готовый воевать в Украине. Такое решение кажется менее тревожным для населения, чем объявление об очередной волне частичной мобилизации", — говорится в сообщении.

Так, Картаполов сказал, что этот шаг должен обеспечить объявленное ранее увеличение численности российских сил на 30%.

В разведке Британии напомнили, что в прошлом году президент Путин заявил, что поддерживает такой шаг и российские чиновники хорошо понимают реакцию общественности на такое решение.

Напомним, в России отменили отсрочку от мобилизации для многодетных мужчин.

Издание The Times сообщало, что Россия объявит новую волну мобилизации в ближайшие недели: планируют набрать в армию 500 тыс. человек и бросить в новое наступление на Украину в апреле.

Российский публицист и оппозиционер Андрей Пионтковский отметил, что в России продолжается еще первая волна мобилизации, хотя это и происходит скрытыми темпами.

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