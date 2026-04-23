В России и Крыму "расцвела бавовна": горят нефтяные объекты врага (фото, видео)
Масштабная атака десятков дронов вызвала пожары на вражеских нефтяных предприятиях от Крыма до Нижегородской области.
Серия взрывов прогремела на нефтяных объектах врага в России и в оккупированном Крыму в ночь на 23 апреля. Под ударом дронов оказались нефтеперерабатывающий завод, нефтебаза и нефтеперекачивающая станция в Феодосии, Самаре и Кстово.
Об этом сообщили телеграм-каналы, местные власти, советник министра обороны Украины Сергей Стерненко и руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.
В крымской Феодосии ударные беспилотники поразили местную нефтебазу, после чего на ней вспыхнул пожар.
В Самаре местные жители сообщили о взрывах. По словам Стерненко, в городе был атакован нефтеперерабатывающий завод. Местные власти заявили об атаке на промышленные предприятия в Новокуйбышевске, что в Самарской области. По данным пабликов, под ударом был Новокуйбышевский нефтехимический завод.
Из-за работы российской ПВО в Самаре поврежден жилой дом. Губернатор Вячеслав Федорищев заявил об одном погибшем и двух раненых в области.
В то же время в Кстово Нижегородской области после атаки БпЛА вспыхнула нефтебаза — по предварительным данным, загорелся один из резервуаров.
Последствия атаки на нефтебазу в Кстово (8 фото)
«Силы обороны Украины поразили НПЗ в Самаре. Также была атакована НПС „Горький“ в Нижегородской области. Через нее проходит нефть, идущая из Западной Сибири и Татарстана», — написал Коваленко в сети.
Заметим, нефтеперекачивающая станция «Горький» является одной из ключевых в структуре АО «Транснефть — Верхняя Волга». Она выполняет функции как главной, так и промежуточной станции, обеспечивая транспортировку нефти по магистральным трубопроводам (в частности по маршруту Сургут — Горький — Полоцк). Кроме того, станция имеет один из крупнейших резервуарных парков в РФ.
В Минобороны России заявили, что якобы уничтожили 154 беспилотника над территорией РФ и Крымом.
Напомним, в ночь на 22 апреля массированная атака дронов поразила нефтеперерабатывающие и логистические объекты в Самарской, Ростовской и Ульяновской областях РФ. Под ударом оказались Сызранский НПЗ и завод «НС-Ойл», в Таганроге и Верхнедонском районе работала ПВО. В Сызрани из-за действий российской ПВО повреждены два жилых дома, а в Самаре вводили план «Ковер» с закрытием аэропорта.