В России и Крыму "расцвела бавовна": горят нефтяные объекты врага (фото, видео)

Пожар на нефтебазе в Кстово после таки дронов 23 апреля

Дополнено новыми материалами

Серия взрывов прогремела на нефтяных объектах врага в России и в оккупированном Крыму в ночь на 23 апреля. Под ударом дронов оказались нефтеперерабатывающий завод, нефтебаза и нефтеперекачивающая станция в Феодосии, Самаре и Кстово.

Об этом сообщили телеграм-каналы, местные власти, советник министра обороны Украины Сергей Стерненко и руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

В крымской Феодосии ударные беспилотники поразили местную нефтебазу, после чего на ней вспыхнул пожар.

В Самаре местные жители сообщили о взрывах. По словам Стерненко, в городе был атакован нефтеперерабатывающий завод. Местные власти заявили об атаке на промышленные предприятия в Новокуйбышевске, что в Самарской области. По данным пабликов, под ударом был Новокуйбышевский нефтехимический завод.

Атака Новокуйбышевский нефтехимический завод / © из соцсетей

Из-за работы российской ПВО в Самаре поврежден жилой дом. Губернатор Вячеслав Федорищев заявил об одном погибшем и двух раненых в области.

В то же время в Кстово Нижегородской области после атаки БпЛА вспыхнула нефтебаза — по предварительным данным, загорелся один из резервуаров.

Последствия атаки на нефтебазу в Кстово

«Силы обороны Украины поразили НПЗ в Самаре. Также была атакована НПС „Горький“ в Нижегородской области. Через нее проходит нефть, идущая из Западной Сибири и Татарстана», — написал Коваленко в сети.

Заметим, нефтеперекачивающая станция «Горький» является одной из ключевых в структуре АО «Транснефть — Верхняя Волга». Она выполняет функции как главной, так и промежуточной станции, обеспечивая транспортировку нефти по магистральным трубопроводам (в частности по маршруту Сургут — Горький — Полоцк). Кроме того, станция имеет один из крупнейших резервуарных парков в РФ.

В Минобороны России заявили, что якобы уничтожили 154 беспилотника над территорией РФ и Крымом.

Напомним, в ночь на 22 апреля массированная атака дронов поразила нефтеперерабатывающие и логистические объекты в Самарской, Ростовской и Ульяновской областях РФ. Под ударом оказались Сызранский НПЗ и завод «НС-Ойл», в Таганроге и Верхнедонском районе работала ПВО. В Сызрани из-за действий российской ПВО повреждены два жилых дома, а в Самаре вводили план «Ковер» с закрытием аэропорта.