В России и на оккупированной территории Донбасса активно вербуют наемников с боевым опытом — СМИ

В России и на оккупированной территории Донбасса активно вербуют наемников с боевым опытом — СМИ

Предложения поступают, в частности, бывшим заключенным.

В столице России Москве, а также на территории Украины, которую контролируют боевики "Л/ДНР", бывшие участники незаконных вооруженных формирований, "профессиональные" наемники, а также бывшие осужденные получают предложения об "оплачиваемой командировке в Украину".

Об этом сообщает издание "Медуза" со ссылкой на собственные источники.

Один из собеседников издания назвал вербовку наемников самой активной с 2014 года. Предложения о "командировке", по его словам, начали поступать еще три месяца назад, но в последнее время их стало значительно больше. Кампанию по вербовке проводят несколько групп, в каждой из которых – собственные организаторы, требования к кандидатам и условия.

Среди вербующих наемников называют организацию "Союз добровольцев Донбасса". Здесь в этих целях разыскивают бывший участников незаконных вооруженных формирований, проживающих на временно оккупированных территориях, а также бывших заключенных.

В Москве вербовщики пытались нанять 120 "россиян с боевым опытом", которые готовы отправиться в Донецк на три месяца. По словам людей, получивших такие предложения, но отказавшихся от них, наемникам обещали платить 160 тысяч рублей (более 2 тысяч долларов) в месяц в расположении "части", и 320 тысяч рублей (более 4 тысяч долларов) "на фронте".

В Минобороны РФ на информационный запрос издания не ответили, в Росгвардии сообщили, что "запрашиваемая информация не входит в компетенцию ведомства".

В то же время наемники, получавшие такие предложения, сообщили сомневающимся в готовности России начать полномасштабную войну с Украиной.

Напомним, Европейский Союз утвердил санкции против группы частной военной компании (ПИК) "Вагнера".

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