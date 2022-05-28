В России идет скрытая мобилизация, снимают с хранения устаревшее вооружение и технику — Генштаб

Страна-агрессор Россия из-за больших потерь на войне в Украине хочет собрать солдат для участия во вторжении.
На территории Российской Федерации продолжаются мероприятия скрытой мобилизации. Таким образом, оккупанты хотят увеличить количество личного состава.
Об этом сообщили 28 мая в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Российский агрессор продолжает снимать с хранения устаревшее вооружение и военную технику из центров обеспечения мобилизационного развертывания. Кроме того, на территории Воронежской области идет подготовка резервистов.
Напомним, по инсайдерской информации из России, только к концу лета с помощью первого этапа скрытой мобилизации Путин хочет собрать еще 100 тыс. пушечного мяса. До конца года, по непроверенной инсайдерской информации, – 400-450 тыс.
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