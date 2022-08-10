В России используют лидеров этнических меньшинств для мобилизации добровольцев — ISW

Страна-агрессор Россия столкнулась с проблемой нехваткой кадров для войны в Украине, поэтому в регонах начали формировать так называемые "добровольческие батальоны".

Минобороны РФ, вероятно, использует лидеров иммигрантских и этнических организаций для формирования именно таких подразделений. Их будут привлекать "для поддержки российских войск в Украине".

Об этом сообщается в американском Институте изучения войны (ISW).

Отмечается, что руководитель "Общества среднеазиатских узбеков Пермского края" Джахонгир Джалолов объявил, что проживающие или работающие в Пермском крае узбекские граждане должны сформировать добровольческий батальон "Амир Тимур". По словам Джалолова, узбеки обязаны своим существованием в Российской Федерации русскому народу. Мол, именно поэтому должны участвовать в войне против Украины.

К слову, в ISW ранее сообщалось, что российские силы вербуют иммигрантов из Центральной Азии в "собянинский" полк, названный в честь мэра Москвы Сергея Собянина. За это обещают гражданство РФ, а также финансовую компенсацию – более 200 тысяч рублей в месяц.

Как сообщалось, россияне для войны с Украиной начали мобилизовывать технику, боеприпасы с Дальнего Востока, Урала и других территорий. А среди личного состава – мало этнических россиян. Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что РФ постепенно уничтожает колонизированное в ХІХ-ХХ ст. популяция.

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