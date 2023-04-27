В своем интервью The Washington Post он заявил о возможности захвата нескольких небольших российских городов как рычага влияния для освобождения украинских территорий.

После этих заявлений пропагандисты на российском ТВ начали обсуждать возможность такого развития событий и проявлять свою обеспокоенность. Один из кремлевских "экспертов" отметил, что беззащитных городов уже нет, однако призвал защитить пограничье войсками ТРО. Он также отметил необходимость создания войск территориальной обороны для прикрытия госграницы.

Украинские военные не высказывались о возможности захвата российских территорий и продолжают действовать в рамках международных норм и законов. Сейчас ситуация на Востоке остается напряженной, но боевые действия уменьшились по сравнению с предыдущими годами. Обе стороны обязаны соблюдать Минские соглашения и искать мирные пути для урегулирования конфликта.

Напомним, что Россию за последние двое суток атаковали 4 беспилотника. Впрочем, власти Московской области не спешат комментировать ситуацию.