В России истощаются человеческие ресурсы для войны: экс-глава МИ-6 спрогнозировал последствия

Из-за огромных потерь на фронте Россия будет вынуждена расширить мобилизацию / © Укрінформ

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Потери личного состава на фронте для российской оккупационной армии постепенно приобретают катастрофический характер. Истощение человеческих ресурсов россиян стало определенным успехом для сил обороны Украины.

Такое мнение высказал бывший руководитель британской разведки МИ-6 Ричард Дирлав в интервью «24 каналу».

Он отметил, что Россия будет вынуждена расширить мобилизацию, чтобы восстановить численность личного состава оккупационных войск.

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«Россия доходит до того, что ей придется производить набор в российских городских районах. Это будет политически оказывать значительное влияние на нее», — отметил Дирлав.

Он отметил, что много российской молодежи уже покинуло Россию из-за риска мобилизации, и отток человеческих ресурсов за границу — это дополнительный фактор стресса для российской нации. Все эти факторы в целом сейчас начинают серьезно менять политическую ситуацию в России.

«Преимущество Украины в настоящее время заключается в отсутствии поспешного мирного соглашения, в то же время Россия находится в уязвимом положении. Нам [Западу — ред.] нужно помочь Украине держать оборону. Статистика за последний месяц показывает значительное замедление продвижения россиян на фронте, что является важным индикатором», — добавил экс-глава британской разведки.

Он напомнил, что российский народ во время войны в Афганистане оказывал давление на российское руководство и вскоре может снова начать проявлять недовольство властями. По мнению Дирлава, российские матери обладают определенной политической силой, их роль может стать решающей в завершении войны против Украины и определить, по какому сценарию будут развиваться события на политическом фронте.

Напомним, военный эксперт Игорь Романенко считает, что Путин понимает только язык силы, поэтому остановить его может только значительно большее давление — военное или стратегическое.