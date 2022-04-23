В России из школьных учебников убирают информацию об Украине — СМИ

В России начали "подчищать" информацию об Украине и Киеве в школьных учебниках.

Сотрудникам редакций, выпускающих учебный материал, угрожают увольнением за так называемое "проявление антивоенной позиции".

Об этом пишет российское издание "Медиазона".

Как стало известно, после того, как военные РФ вторглись в Украину, работники одного из самых крупных и старых издательств учебной и педагогической литературы в стране начали получать сообщения с просьбой убрать "некорректные" упоминания Украины и Киева из всех школьных учебников.

“Перед нами стоит задача – сделать так, будто Украины просто нет. Это гораздо хуже, когда в учебнике просто не говорится о какой-либо стране. Человек вырастает без базы знаний о какой-либо стране, и ему тогда гораздо проще поверить в то, что ему рассказывают о ней с телевизора", – пишет "Медиазона" со ссылкой на одного из сотрудников издательства.

В общем, руководство РФ пытается убрать из книг любое упоминание о том, что Украина – независимая страна. Кроме того, в следующем учебном году один из учебников выйдет без авторства – потому что человек, который его написал – является гражданином Украины.

Напомним, что оккупанты обстреляли Одессу крылатыми ракетами.

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