В России из-за санкций прекращают работу военные заводы – их сотрудников отправляют на войну в Украину

В России из-за санкций прекращают работу военные заводы – их сотрудников отправляют на войну в Украину

Продолжать разработку сам по себе завод не может, потому что в производстве не используется "практически ничего российского".

Россия сейчас не производит зенитно-ракетные установки, потому что работников заводов отправили в отпуск или на войну в Украину.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны Украины.

Как выяснилось, производственные мощности "Ульяновского механического завода", производящего радиолокационные системы и средства ПВО, практически остановлены.

"Причины критического состояния производства – использование большого количества комплектующих и электронных компонентов в изготовлении продукции военного назначения. До недавнего времени основным поставщиком российского ВПК была Германия. Но с началом вторжения на территорию Украины любое сотрудничество было прекращено", – рассказали в украинской разведке.

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Там также добавили, что продолжать разработку сам по себе завод не может, потому что в производстве не используется "практически ничего российского".

Сейчас руководство завода пытается каким-то образом обойти санкции и наладить поставки деталей через третьи страны – в частности Казахстан.

"Но такие схемы приводят к значительному удорожанию комплектующих из-за необходимости платить за услуги странам-посредникам. Но это не предусмотрено бюджетом, и увеличить его нет возможности. Работникам предоставляют выбор: идти в неоплачиваемый отпуск или подписывать контракт с вооруженными силами для участия в войне в Украине. Рекомендованная должность – "оператор-наводчик" ЗРК "Бук". Предлагаемая зарплата – 50 000 рублей в месяц”, – рассказали в ГУР Украины.

Напомним, что сводные подразделения вооруженных сил РФ несколько раз пытались продвигаться в Харьковском направлении. Однако доехать врагу не удалось.

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