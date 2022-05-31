В России контрактники не хотят возвращаться на войну в Украине из-за многочисленных "нюансов" — СБУ

В России контрактники не хотят возвращаться на войну в Украине из-за многочисленных "нюансов" — СБУ

Контрактники в России отказываются продлевать срок службы. Российским воинам не платят, а погибших объявляют предателями.

Генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун сообщает, что по состоянию на сегодняшний день в РФ смогли собрать всего около 35-50 тысяч военных.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Freedom".

"Три месяца заканчиваются – у кого раньше, у кого позже. Основная масса этих людей просто отказываются что-либо подписывать. Если раньше срочники затащили в эту ловушку деньгами или еще чем-то, то сейчас пошла серьезная информация: денег нет, нюансы относительно ранений, еще большие нюансы, если человек погиб (т.е. его физически нет на территории РФ). Даже если он погиб, и знают где и как, то могут еще и предателем объявить", — рассказал Ягун.

По его словам, никто не хочет нести службу в столь жестких условиях. По последним данным, все, что россияне смогли сейчас сделать – собрать не больше 35-50 тысяч военных.

"Даже их "Барс" — боевой армейский резерв страны — их не спас. Должно быть 120 тысяч резервного фонда. Ничего не помогает. Я не знаю, как они сейчас будут выходить из ситуации, если не объявят полную мобилизацию", — отметил Ягун.

Напомним, Служба безопасности Украины перехватила разговор оккупанты страны-агрессорки России. Она свидетельствует о том, что после ликвидации ВСУ элитной части "рядовые" российские оккупанты теперь боятся воевать.

Читайте также: