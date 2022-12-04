В России кувалдой казнили еще одного "зека", уехавшего в Украину "мстить за смерть сына"

В России кувалдой могли казнить еще одного осужденного, которого завербовали на войну против Украины в тюрьме. Перед смертью мужчина сообщил жене, что его везут на расстрел из-за "массового дезертирства в его роте".

Об этом пишет российское издание The Insider.

Осужденного Виктора Севальнева завербовали на войну против Украины в тюрьме. Он согласился убивать украинцев, поскольку на войне погиб его сын. Таким образом мужчина решил "отомстить".

Севальнева назначили в Луганской области руководить ротой оккупантов, поскольку у него был боевой опыт в войне против Чечни. Поначалу оккупанта даже наградили, однако в ноябре его рота была разгромлена: часть россиян ликвидировали, другая — сбежала с фронта.

Раненый оккупант находился в госпитале, оттуда он сообщил жене, что его везут на расстрел свои же. Он рассказал, что россияне для Шойгу и Путина — это "расходный материал" и что он не так представлял себе войну и хотел вернуться обратно в колонию, однако его не отпустили.

Через несколько дней женщине сообщили, что ее муж якобы погиб на фронте. При осмотре тела представитель российского Минобороны заметил, что у ликвидированного на голове удары, характерные для кувалды. В ЧВК "Вагнера" открестились от убийства захватчика. Российские правозащитники считают, что Севальнев мог быть в другой частной военной компании, тоже использующей методы "вагнеровцев".

Казни в российской оккупационной армии

Ранее российские телеграмм-каналы опубликовали видео казни завербованного "зека", воевавшего в составе ППК "Вагнера". Его голову вроде бы разбили кувалдой. На видео видно, как россияне убивают осужденного.

Российская правозащитница, глава правозащитной организации "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала, что боевики ППК "Вагнер" казнили не только Евгения Нужина, которого обменяли из украинского плена, а не менее 40 участников войны с Украиной.

Читайте также: