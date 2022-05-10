В России массово увольняются губернаторы, годами занимавшие свои посты

В России массово увольняются губернаторы, годами занимавшие свои посты

Такие отставки СМИ объясняют нежеланием принимать ответственность за войну в Украине.

В России массово увольняются губернаторы, годами занимавшие свои посты.

Об этом пишут пропагандистские РосСМИ.

В России за сутки объявил об отставке уже пятый губернатор – глава Марий Эл Александр Евстифеев.

Накануне должности покинули губернатор Саратовской области – Валерий Радаев, Томской – Сергей Жвачкин, Кировской – Игорь Васильев и Рязанской области – Николай Любимов. Последний добавил, что не будет выдвигаться на должность главы региона на следующий срок.

Интересный у них флеш-моб. Ждем продолжения.

Массовые отставки российских губернаторов, годами занимавших свои посты, объясняют нежеланием принимать ответственность за войну в Украине.

Эти отставки также могут быть связаны с провалом скрытой мобилизации именно в этих областях.

Отметим, что 11 сентября в России пройдут выборы губернаторов.

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