Такие отставки СМИ объясняют нежеланием принимать ответственность за войну в Украине.
В России массово увольняются губернаторы, годами занимавшие свои посты.
Об этом пишут пропагандистские РосСМИ.
В России за сутки объявил об отставке уже пятый губернатор – глава Марий Эл Александр Евстифеев.
Накануне должности покинули губернатор Саратовской области – Валерий Радаев, Томской – Сергей Жвачкин, Кировской – Игорь Васильев и Рязанской области – Николай Любимов. Последний добавил, что не будет выдвигаться на должность главы региона на следующий срок.
Интересный у них флеш-моб. Ждем продолжения.
Массовые отставки российских губернаторов, годами занимавших свои посты, объясняют нежеланием принимать ответственность за войну в Украине.
Эти отставки также могут быть связаны с провалом скрытой мобилизации именно в этих областях.
Отметим, что 11 сентября в России пройдут выборы губернаторов.
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