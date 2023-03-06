В России мать оккупанта заметила исчезновение сына после того, как у нее закончились его деньги

После того, как перестали платить выплаты, женщина уехала даже в Москву.
В России мать мобилизованного начала искать своего сына- оккупанта только после того, как на его счет перестали присылать деньги.
Видео с мамой оккупанта публикуют в Youtube.
Мать российского оккупанта рассказала, что она разыскивает своего сына уже несколько месяцев, однако российские власти ничем ей не помогают.
"Я еще немного была спокойна, потому что ноябре-декабре выплаты были. Значит, мой сын в строю. Я была спокойна, хоть и связи не было. Но за другие месяцы мне выплаты не пришли. Тогда я начала звонить в военкомат. Их тоже удивило, почему выплат нет. Я ездила в Москву, в Министерство обороны. Там они тоже удивлены, что я ищу сына и нет выплат", — сказала россиянка.
Напомним, в Украине в феврале 2023 года ликвидировали российского оккупанта Юрия Шнайдера, снимавшегося в новогоднем поздравлении диктатора Владимира Путина.
Также в Соледаре ликвидировали "мачо-алкоголика", который добровольно согласился убивать украинцев.
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